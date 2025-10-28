blackstone michele raba alla guida del private equity in europa

Blackstone, la più grande società al mondo nel campo degli investimenti alternativi, ha annunciato la nomina di Michele Raba come nuovo responsabile del private equity europeo. Assumerà l’incarico da aprile del 2026 subentrando a Lionel Assant, che è stato promosso Global Co-Chief Investment Officer: supervisionerà tutte le attività di private equity corporate nel Vecchio Continente, inclusi i fondi Blackstone Capital Partners e Blackstone Core Equity Partners. La società gestisce oltre 350 miliardi di dollari di asset in Europa. Raba vanta un’esperienza consolidata nel mondo degli investimenti: la sua carriera è iniziata presso Goldman Sachs, poi nel 2010 l’approdo in Apollo Global Management, società di cui ha guidato il private equity europeo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

