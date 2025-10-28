BlackRock Fabio Laricchia responsabile FIG per l’Europa

BlackRock, uno dei più grandi gestori patrimoniali al mondo, ha nominato Fabio Laricchia nuovo responsabile del Financial Institutions Group (FIG) per l’Europa continentale. Il manager dovrà rafforzare le relazioni con i clienti istituzionali, guardando alle soluzioni di investimento personalizzate, agli asset privati e all’ampliamento dell’offerta di BlackRock nel Vecchio Continente. Riporterà direttamente ad Anne Parthiot-Mons, Head of Europe & Africa Institutional Client Business e Co-Head of Global Consultant Relations Business, e a Olivier Van Eyseren, Head of FIG EMEA e APAC. Laricchia in BlackRock dal 2015. 🔗 Leggi su Lettera43.it

