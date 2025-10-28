Una semplice foto dietro le quinte di Vogue World e si riaccendono le voci sul possibile ingresso di Damson Idris nel MCU come nuovo T'Challa. Al Vogue World, Angela Bassett ha condiviso il palco celebrando Black Panther in grande stile. E accanto a lei, mano nella mano, un volto che i rumor Marvel osservano da mesi: Damson Idris. Coincidenza? I fan non credono alle coincidenze. Damson Idris: la foto che alimenta la leggenda del nuovo Black Panther Durante l'evento più glam dell'autunno losangelino, dedicato alla moda e alle icone del cinema, Angela Bassett e Danai Gurira hanno sfilato ispirandosi a Queen Ramonda e Okoye, accompagnate da Teyana Taylor in una versione da Dora Milaje che ha conquistato i social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Black Panther: Damson Idris sarà il nuovo T'Challa? L'indizio "sfila" sulla passerella di Vogue World