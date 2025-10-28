Black Panther | Damson Idris sarà il nuovo T' Challa? L' indizio sfila sulla passerella di Vogue World
Una semplice foto dietro le quinte di Vogue World e si riaccendono le voci sul possibile ingresso di Damson Idris nel MCU come nuovo T'Challa. Al Vogue World, Angela Bassett ha condiviso il palco celebrando Black Panther in grande stile. E accanto a lei, mano nella mano, un volto che i rumor Marvel osservano da mesi: Damson Idris. Coincidenza? I fan non credono alle coincidenze. Damson Idris: la foto che alimenta la leggenda del nuovo Black Panther Durante l'evento più glam dell'autunno losangelino, dedicato alla moda e alle icone del cinema, Angela Bassett e Danai Gurira hanno sfilato ispirandosi a Queen Ramonda e Okoye, accompagnate da Teyana Taylor in una versione da Dora Milaje che ha conquistato i social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altre letture consigliate
Novità Marvel settimana dal 20 al 25 Ottobre 2025 Amazing Spider-Man 4 (877) Ultimate Spider-Man 20 Ultimate Spider-Man Incursion 3 Ultimate X-Men 18 Ultimate Wolverine 8 Ultimates 15 Ultimate Black Panther 19 Marvel Collection - Magik : Scatenata M - facebook.com Vai su Facebook
Black Panther: Damson Idris sarà il nuovo T'Challa? L'indizio "sfila" sulla passerella di Vogue World - Una semplice foto dietro le quinte di Vogue World e si riaccendono le voci sul possibile ingresso di Damson Idris nel MCU come nuovo T'Challa. Lo riporta movieplayer.it
BLACK PANTHER: Damson Idris Fuels T'Challa Speculation After Posing With Angela Bassett At Vogue World - Though there's probably not much to this, speculation that Damson Idris may be in line to play a new take on T'Challa in the MCU has reignited thanks to a photo of the actor posing with Angela ... Come scrive comicbookmovie.com
Damson Idris Poses With Black Panther Actor, Fuels Casting Speculation - While Marvel Studios has not made any official casting announcements, Damson Idris’ appearance alongside Black Panther star Angela ... Secondo yahoo.com