Bla bla lab auf Deutsch - Fai conversazione in tedesco

Hai studiato il tedesco, ma quando arriva il momento di parlarlo ti senti un po' bloccato? Oppure lavori con la lingua tedesca e ogni occasione è buona per continuare a fare pratica? Bla Bla Lab auf Deutsch è quello che fa per te! Un nuovo evento che nasce dal format Bla Bla Lab, in origine in. 🔗 Leggi su Veronasera.it

News recenti che potrebbero piacerti

Bonjour! Dal 27 ottobre 2025, per i corsiti 2025-2026, sarà possibile partecipare agli “Ateliers de conversation” dal lunedì al venerdì, dalle 17:30 alle 18:00. Ecco gli orari in base al tuo livello! I laboratori di conversazione sono gratuiti! - facebook.com Vai su Facebook

"Bla bla lab en Español - Fai conversazione in spagnolo" - Oppure lavori con la lingua spagnola e ogni occasione è buona per continuare a fare pratica? Da veronasera.it

"Bla Bla Lab – Pratichiamo l’inglese insieme!" - Partecipa a Bla Bla Lab, un percorso di conversazione guidata in inglese pensato per migliorare la tua ... veronasera.it scrive