Bisogna dotare il personale sanitario di pulsanti d’allarme e bodycam
Non si placa la polemica dopo l’aggressione avvenuta venerdì all’ ospedale San Giuseppe di Empoli, dove un paziente ha colpito un infermiere e un addetto alla vigilanza. L’episodio ha scosso il personale sanitario e l’intera comunità. "Non è tollerabile che chi dedica la propria vita alla salute e alla sicurezza dei cittadini debba subire aggressioni verbali e fisiche mentre svolge il proprio dovere – dichiara la Uil Fpl Toscana –. Ogni aggressione a un operatore sanitario è un’aggressione all’intera comunità". Il sindacato torna così a chiedere un rafforzamento delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di cura: "Servono soluzioni immediate – sottolinea la Uil Fpl –: organici adeguati, maggiore presenza delle forze di vigilanza, dispositivi di sicurezza individuali e formazione specifica per la gestione delle situazioni di rischio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
