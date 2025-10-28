Bimba di 9 anni scomparsa negli Usa diffuse nuove foto di Melodee | Potrebbe essere lei con una parrucca
Una bimba di 9 anni, Melodee, è scomparsa da settimane in California, negli Usa. Le ricerche sono iniziate il 14 ottobre, quando la scuola ha denunciato alla Polizia la sua "assenza prolungata". Le autorità hanno diffuso immagini riprese da una telecamera di sorveglianza: potrebbero ritrarre la minore, camuffata con una parrucca. Sospetti sulla madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Bimba di 7 anni cadde dall’altalena e morì La Procura chiede il processo per cinque - facebook.com Vai su Facebook
Bimba di 9 anni scomparsa negli Usa, diffuse nuove foto di Melodee: “Potrebbe essere lei con una parrucca” - Le ricerche sono iniziate lo scorso 14 ottobre, quando il personale scolastico ... Da fanpage.it
Mistero in Francia, bimba di 3 anni è scomparsa: “Portata via dal padre”, sospesa l’allerta - È stato revocato l’allarme nazionale per la scomparsa di Khuslen, la bambina di tre anni rapita lunedì sera ad Alençon ... Si legge su fanpage.it
Il coraggio di Freyja, il cane che ha trovato una bimba di due anni scomparsa nei boschi - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Riporta repubblica.it