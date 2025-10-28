Bilò sulla vittoria contro l’Osimana Montefano bravo in difesa e a sfruttare le occasioni
"La chiave della partita è nella capacità di vincere i duelli, magari in fase di possesso palla non abbiamo fatto la solita gara anche per merito di un’Osimana aggressiva". Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano, si gode la vittoria sull’Osimana, una formazione capace di sviluppare un gioco in verticale. "Grande merito – aggiunge – alla organizzazione difensiva perché abbiamo concesso davvero poco agli avversari". Sono gare in cui la qualità del singolo può fare la differenza. "La partita è stata risolta da un paio di giocate di Palmucci che ha dimostrato indubbie qualità, da lui però mi aspetto ancora più continuità". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
