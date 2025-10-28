Billy Joel in arrivo il documentario su Sky sull’icona del rock statunitense

Sky ha pubblicato il trailer del documentario HBO in due parti diretto dalle registe premiate agli Emmy Susan Lacy e Jessica Levin sul mito del rock e vincitore di sei Grammy Billy Joel. Il documentario sarà disponibile in esclusiva su sky arte il 29 ottobre alle 21.15, con il primo episodio e a seguire dal 5 novembre con il secondo, a seguire in streaming solo su now e disponibile anche on demand. Il documentario Billy Joel è un esteso ritratto di Billy Joel il musicista di Long Island, vincitore per sei volte dei Grammy e membro della Rock & Roll Hall of Fame. Con un accesso senza precedenti, performance inedite, video e fotografie personali e profonde interviste, il documentario esplora la vita e il lavoro del cantautore la cui musica non solo è sopravvissuta, ma ha anche sorvolato le generazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

