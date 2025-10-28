Bill Gates spiazza tutti | Il cambiamento climatico non distruggerà l’umanità

Thesocialpost.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bill Gates sorprende il mondo ambientalista con una posizione più cauta sul cambiamento climatico. In un memorandum ottenuto dal New York Times, il fondatore di Microsoft, tra i più grandi finanziatori globali di progetti per la difesa dell’ambiente, scrive che l’aumento delle temperature “ non porterà alla scomparsa dell’umanità ”. Gates invita a evitare toni catastrofici e a spostare l’attenzione su ciò che definisce “priorità più concrete”, come il miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi emergenti. “Il cambiamento climatico avrà conseguenze serie, soprattutto per i più poveri, ma non condurrà alla scomparsa dell’umanità”, afferma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

bill gates spiazza tutti il cambiamento climatico non distrugger224 l8217umanit224

© Thesocialpost.it - Bill Gates spiazza tutti: “Il cambiamento climatico non distruggerà l’umanità”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bill gates spiazza tuttiBill Gates spiazza tutti: “Il cambiamento climatico non distruggerà l’umanità” - Bill Gates sorprende il mondo ambientalista con una posizione più cauta sul cambiamento climatico. Come scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Bill Gates Spiazza Tutti