Bill Gates spiazza tutti | Il cambiamento climatico non distruggerà l’umanità
Bill Gates sorprende il mondo ambientalista con una posizione più cauta sul cambiamento climatico. In un memorandum ottenuto dal New York Times, il fondatore di Microsoft, tra i più grandi finanziatori globali di progetti per la difesa dell’ambiente, scrive che l’aumento delle temperature “ non porterà alla scomparsa dell’umanità ”. Gates invita a evitare toni catastrofici e a spostare l’attenzione su ciò che definisce “priorità più concrete”, come il miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi emergenti. “Il cambiamento climatico avrà conseguenze serie, soprattutto per i più poveri, ma non condurrà alla scomparsa dell’umanità”, afferma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
