Bill Gates e l' addio al catastrofismo climatico

Le buone riflessioni, magari alla vigilia di compiere 70 anni, sono sempre le benvenute. Anche se volendo pignoleggiare si potrebbe dire che quelle di. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Bill Gates e l'addio al catastrofismo climatico

Altre letture consigliate

Le foto per ripercorrere la carriera di Bill Gates che oggi compie 70 anni - facebook.com Vai su Facebook

Da informatico a filantropo, Bill Gates compie 70 anni. Con Microsoft ha cambiato il nostro modo di lavorare. Nato il 28 ottobre 1955 a Seattle, per decenni è stato l'uomo più ricco d'America #ANSA - X Vai su X

Bill Gates e l'addio al catastrofismo climatico - Alla vigilia della COP30, il fondatore di Microsoft scrive sul New York Times che il climate change non ci distruggerà. Da ilfoglio.it

Bill Gates ritratta: i cambiamenti climatici non sono così catastrofici - Lo ha affermato in una lunga nota pubblicata oggi (giorno in cui compie 70 anni, ndr ), rivedendo così in parte il ... Scrive hdblog.it

Chi è Bill Gates a Che Tempo Che Fa/ L’addio ad Harward e la storia dell’uomo che ha cambiato il web - Chi è Bill Gates ospite della trasmissione Che Tempo Che fa, cambia il mondo creando con Paul Allen la Microsoft. ilsussidiario.net scrive