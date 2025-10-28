Biglietti Inter Fiorentina ultime disponibilità per domani | le indicazioni per i tifosi c’è l’orario d’apertura dei cancelli

Inter News 24 di San Siro. Attraverso il proprio sito, l’ Inter comunica le ultime disponibilità rimaste per i biglietti per la sfida di domani contro la Fiorentina a San Siro. IL COMUNICATO – L’Inter torna a San Siro, a distanza di oltre 20 giorni dopo l’ultimo confronto casalingo (la vittoria sulla Cremonese). Il Meazza è pronto a ospitare il turno infrasettimanale, valido per la 9.a giornata di Serie A, tra Inter e Fiorentina: appuntamento mercoledì 29 alle 20:45. Per la sfida di campionato sono disponibili gli ultimi biglietti grazie alla rivendita riservata agli abbonati Full, con prezzi a partire da 10€: visita inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biglietti Inter Fiorentina, ultime disponibilità per domani: le indicazioni per i tifosi, c’è l’orario d’apertura dei cancelli

