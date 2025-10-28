Biasioli racconta l' esperienza sulla Global Sumud Flotilla e la partecipazione alla missione umanitaria
Giovedì 30 ottobre alle 18 alla Sala Ragazzini di Largo Firenze a Ravenna, la rete di associazioni “La via maestra insieme per la costituzione insieme per la pace Ravenna” organizza un incontro con Carlo Alberto Biasioli, skipper della Morgana, nave della flotta della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Conselice: Alberto Biasioli della Flotilla racconta la sua esperienza al centro civico - X Vai su X
Ravennawebtv. . Il ravennate Carlo Alberto Biasioli, skipper di una barca della Flotilla, rientrato in Italia dopo 48 ore in carcere in Israele, racconta a RavennaWEBTV il suo viaggio per la pace. - facebook.com Vai su Facebook
La testimonianza di Carlo Alberto Biasioli sulla Global Sumud Flotilla a Ravenna - Giovedì 30 ottobre alle ore 18, nella Sala Ragazzini di Largo Firenze a Ravenna, la rete di associazioni “La Via Maestra insieme per la Costituzione – insieme per la Pace Ravenna” organizza un ... Lo riporta ravennanotizie.it