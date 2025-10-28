Biasioli racconta l' esperienza sulla Global Sumud Flotilla e la partecipazione alla missione umanitaria

Ravennatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 ottobre alle 18 alla Sala Ragazzini di Largo Firenze a Ravenna, la rete di associazioni “La via maestra insieme per la costituzione insieme per la pace Ravenna” organizza un incontro con Carlo Alberto Biasioli, skipper della Morgana, nave della flotta della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

biasioli racconta esperienza globalLa testimonianza di Carlo Alberto Biasioli sulla Global Sumud Flotilla a Ravenna - Giovedì 30 ottobre alle ore 18, nella Sala Ragazzini di Largo Firenze a Ravenna, la rete di associazioni “La Via Maestra insieme per la Costituzione – insieme per la Pace Ravenna” organizza un ... Lo riporta ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Biasioli Racconta Esperienza Global