Biasin si espone | Milan favorito per lo scudetto Rigorino in Napoli Inter? C’è un termine che va proprio abolito!

Internews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha voluto dire la sua sul rigore a Di Lorenzo in Napoli Inter e sulla lotta scudetto che coinvolge anche il Milan. Intervenuto nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, il noto giornalista Fabrizio Biasin torna a parlare del rigore di Napoli Inter e della lotta scudetto in Serie A. SUL RIGORE DI NAPOLI INTER – « Il rigore indirizza la partita ed è indiscutibile, è un inedito del calcio, io non avevo mai visto un rigore fischiato dal guardalinee ed è normale quindi che un dirigente venga a parlare. Rigorini? Aboliamo questo termine, questo non è proprio rigore ». 🔗 Leggi su Internews24.com

