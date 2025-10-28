Biasin si espone | Milan favorito per lo scudetto Rigorino in Napoli Inter? C’è un termine che va proprio abolito!
Inter News 24 Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha voluto dire la sua sul rigore a Di Lorenzo in Napoli Inter e sulla lotta scudetto che coinvolge anche il Milan. Intervenuto nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, il noto giornalista Fabrizio Biasin torna a parlare del rigore di Napoli Inter e della lotta scudetto in Serie A. SUL RIGORE DI NAPOLI INTER – « Il rigore indirizza la partita ed è indiscutibile, è un inedito del calcio, io non avevo mai visto un rigore fischiato dal guardalinee ed è normale quindi che un dirigente venga a parlare. Rigorini? Aboliamo questo termine, questo non è proprio rigore ». 🔗 Leggi su Internews24.com
