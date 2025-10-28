Bianca Atzei il gesto inaspettato di Stefano Corti

Sono mesi che si vocifera che tra Bianca Atzei e Stefano Corti sia finita. Nelle ultime ore, sorprendentemente c’è stato un colpo di scena. Nelle scorse settimane, le dichiarazioni di Bianca hanno lasciato intendere che la sua storia d’amore con il comico fosse giunta al capolinea. A lasciarlo pensare, però, è stato anche il loro . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

News recenti che potrebbero piacerti

GORIZIA - Sabato 25 ottobre alle 20.30 i concorrenti si sfideranno con una cover e un inedito per aggiudicarsi il premio da 10mila euro. In giuria Bianca Atzei, Luca Pitteri e altri nomi di spicco della scena musicale nazionale. Segui il canale Il Goriziano su W - facebook.com Vai su Facebook

“Si riparte sempre da qui ?” Bianca Atzei torna in studio con Kekko Silvestre dei Modà. Nuova musica e, forse, il tentativo di tornare al festival di Sanremo, in vista allmusicitalia.it/news/bianca-at… - X Vai su X

Bianca Atzei, gesto a sorpresa di Stefano Corti dopo la rottura: svolta positiva - Stefano Corti e Bianca Atzei, nuovo colpo di scena: la rottura potrebbe non essere definitiva, indiscrezioni e retroscena ... Lo riporta msn.com

Bianca Atzei e Stefano Corti, nessuna crisi: “Siamo stati minacciati” - Altro che crisi e separazione in vista, quello che è accaduto a Bianca Atzei e Stefano Corti è decisamente più grave. Come scrive dilei.it

«Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati. C'entra una terza incomoda che la iena ha conosciuto» - «Bianca ha detto che non è un momento facile, ha confermato l’indiscrezione della rottura», rivela Signoretti. Secondo ilmattino.it