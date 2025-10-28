Beve un margarita con dentro un detergente industriale e muore a 30 anni La mamma | Si era accorta subito che qualcosa non andava e la sua bocca era in fiamme

Due anni dopo essere rimasta gravemente ferita a causa di un margarita servito con un detergente industriale in un ristorante di Elgin, in Oklahoma, l’insegnante Holly Hill è morta il 23 ottobre a 30 ann i. La donna, docente di terza elementare e madre di tre figli, era stata ricoverata nel febbraio 2023 dopo aver bevuto una bevanda che, secondo le indagini iniziali, conteneva una sostanza chimica utilizzata per la pulizia. Secondo quanto riportato da Fox23 e News9, l’episodio era avvenuto al Hacienda Las Margaritas Bar & Grill. Hill aveva ordinato un margarita, ma subito dopo averlo assaggiato aveva avvertito un forte bruciore alla bocca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

