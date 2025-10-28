Bertolucci bomba sulla salute di Jannik Sinner | Di sicuro loro lo sanno

Si accorcia la distanza da Carlos Alcaraz. Dopo il successo a Vienna, Jannik Sinner è pronto a riprendersi il numero 1 dell'Atp. Il tutto in attesa di Parigi che potrebbe ancora cambiare tutto. E proprio in quest'ottica, ecco che l'ex tennista Paolo Bertolucci rivolge al team del campione un consiglio: "Lui ha avuto diversi problemi, una volta all'anca, una volta al gomito, una volta alla caviglia, tante piccole cose che probabilmente su un altro giocatore non verrebbero notate ma vengono notate quando si tratta dell'eccellenza: lì si va con la lente di ingrandimento". Ad esempio, "Djokovic - prosegue il commentatore del tennis di Sky - ha un fisico naturale che in pratica Sinner non ha mai avuto, e se lo deve costruire.

