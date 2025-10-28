Bernini-Mattucci dominano in Croazia

Tuttorally.news | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prestazione impeccabile per il duo italiano sulla Hyundai i20 R5: vittoria assoluta e sigillo sul titolo di Campioni croati Si chiude nel migliore dei modi la stagione di Matteo Bernini, classe 2008, e del navigatore Lorenzo Mattucci, portacolori di ACI Team Italia, protagonisti assoluti del 4° Rally Me?imurski, ultima tappa del Campionato Croato Rally, disputata . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

