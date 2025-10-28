Bernardo Silva all’Inter al posto di Mkhitaryan? Difficile ma non impossibile

Bernardo Silva all’Inter. L’Inter in questi anni si è mostrata sempre molto attenta ad analizzare la lista dei giocatori in scadenza di contratto. I vari Thuram, Mkhitaryan, Zielinski ne sono un esempio. In vista della prossima stagione il club nerazzurro sarebbe già al lavoro per trovare il prossimo affare. L’Interista ieri ha lanciato una vera bomba di calciomercato Inter che porta in Inghilterra, al Manchester City e ha il nome di Bernardo Silva. Il centrocampista portoghese è in scadenza a giugno e non ci sarebbero spiragli di rinnovo. Ecco quindi che il classe 1994 si libererebbe a zero e potrebbe far gola all’Inter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Altre letture consigliate

Al City bastano le reti di Haaland e Bernardo Silva nel primo tempo per chiudere la partita: tutto facile contro il Villarreal, Pep Guardiola torna a casa con il sorriso #Tuttosport #City - X Vai su X

Al City bastano le reti di Haaland e Bernardo Silva nel primo tempo per chiudere la partita: tutto facile contro il Villarreal, Pep Guardiola torna a casa con il sorriso #Tuttosport #City - facebook.com Vai su Facebook

Bernardo Silva al posto di Dybala: effetto domino Juve e Roma | ASRL - In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026 e con uno stipendio da circa 8 milioni di euro, bonus inclusi, la Joya non ha ancora ricevuto offerte per il rinnovo e l’ultima lesione muscolare alla ... Segnala asromalive.it

Bernardo Silva alla Juventus: sostituto già trovato - Il portoghese, corteggiato dal club bianconero, potrebbe lasciar posto al talento cerchiato in rosso nell’agenda di mercato di Pep Guardiola Il concetto chiave è stato già stabilito con fermezza dal ... Da juvelive.it

Bernardo Silva, la Juve può avere il suo De Bruyne. E Jorge Mendes... - Il suo elevato tasso tecnico non è mai stato in discussione, ma Bernardo Silva è diventato un vero e proprio giocatore a tutto campo negli anni al Manchester City, dove ha vinto tutto, tra cui 6 ... Secondo tuttosport.com