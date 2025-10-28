berlino teme lo stop alle raffinerie russe

Il governo tedesco sarebbe in trattativa con l'amministrazione Usa per ottenere che le raffinerie controllate in Germania da Rosneft, il colosso statale russo del petrolio, vengano esentate dalle nuove sanzioni imposte da Washington per cercare di convincere Mosca a porre fine alla guerra in Ucraina. Lo rivela la Bild, secondo cui le misure potrebbero portare, in particolare, alla chiusura di tre impianti: Miro a Karlsruhe, Bayernoil a Vohburg e Pck a Schwedt, nel Brandeburgo. E il fermo di quest'ultima raffineria potrebbe avere effetti devastanti, dal momento che fornisce prodotti petroliferi a tutto il Nord-Est del Paese, inclusa la capitale Berlino e il suo aeroporto internazionale, che rischia di ritrovarsi senza il necessario kerosene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

