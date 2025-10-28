Berlino teme lo stop alle raffinerie russe
Il governo tedesco sarebbe in trattativa con l'amministrazione Usa per ottenere che le raffinerie controllate in Germania da Rosneft, il colosso statale russo del petrolio, vengano esentate dalle nuove sanzioni imposte da Washington per cercare di convincere Mosca a porre fine alla guerra in Ucraina. Lo rivela la Bild, secondo cui le misure potrebbero portare, in particolare, alla chiusura di tre impianti: Miro a Karlsruhe, Bayernoil a Vohburg e Pck a Schwedt, nel Brandeburgo. E il fermo di quest'ultima raffineria potrebbe avere effetti devastanti, dal momento che fornisce prodotti petroliferi a tutto il Nord-Est del Paese, inclusa la capitale Berlino e il suo aeroporto internazionale, che rischia di ritrovarsi senza il necessario kerosene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sei un mediatore merceologico FIMAA Italia? Ecco un nuovo aggiornamento della newsletter FIMAA Italia dedicata ai mediatori merceologici. Qui le top news di questa edizione. Alcuni temi di questa edizione: 1) Ece Berlino – logistica e finanza sempre più - facebook.com Vai su Facebook
#16ottobre Conclusa a Berlino la 33ª riunione del Comitato Esecutivo di @UNI_Europa, la federazione sindacale europea del settore dei #servizi, che rappresenta oltre 7 milioni di lavoratrici e lavoratori. Presente anche la #FisascatCisl. Tra i temi central - X Vai su X
Berlino teme lo stop alle raffinerie russe - Il governo tedesco sarebbe in trattativa con l'amministrazione Usa per ottenere che le raffinerie controllate in Germania da Rosneft, il colosso statale russo del petrolio, vengano esentate dalle nuov ... ilgiornale.it scrive
Russia, ko una delle più grandi raffinerie di petrolio dopo l'attacco con droni ucrainia: stop alla produzione - Come ha riferito l'agenzia Reuters, la Kirishinefteorgsintez, situata nell'Oblast di Leningrado, ha chiuso la sua ... Come scrive ilmessaggero.it