Bergs vince e fa Michael Jackson scoppia la faida con Opelka | Preferirei perdere Zizou lo sistema

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reilly Opelka attacca Zizou Bergs, prossimo avversario di Jannik Sinner a Parigi, per aver fatto il 'moonwalk' di Michael Jackson dopo aver battuto Alex Michelsen al primo turno: "Io preferirei perdere". Il belga gli risponde al veleno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

bergs vince fa michaelBergs vince e fa Michael Jackson, scoppia la faida con Opelka: “Preferirei perdere”. Zizou lo sistema - Reilly Opelka attacca Zizou Bergs, prossimo avversario di Jannik Sinner a Parigi, per aver fatto il 'moonwalk' di Michael Jackson dopo aver battuto Alex ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Bergs Vince Fa Michael