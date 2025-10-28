BergamoStrade verdi a Boccaleone | mezzo milione per la rigenerazione urbana

Ecodibergamo.it | 28 ott 2025

IL BANDO. Il quartiere di Boccaleone sarà al centro di una profonda trasformazione all’insegna della mobilità sostenibile e della transizione ecologica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

