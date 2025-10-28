Bergamo | gadget di Halloween pericolosi scatta il maxi-sequestro

Bergamo, 28 ottobre 2025 – Sarà una notte delle streghe mogia per i responsabili di alcune società di import-export, sorpresi a portare in Italia merce legata ad Halloween potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori. La Guardia di Finanza di Bergamo ha sequestrato più di 17mila gadget e articoli vari, destinati a finire sul mercato, nei negozi che vendono scherzi, costumi e trucchi. Per sei persone, rappresentanti legali di società di import-export, è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica per violazione del 'Codice del consumo'. È il risultato di un'attività condotta dai finanzieri della compagnia di Treviglio (Bergamo) che, in vista dell'imminente festa di Halloween, hanno intensificato i controlli a tutela dei consumatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo: gadget di Halloween pericolosi, scatta il maxi-sequestro

