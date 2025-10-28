bentornato perugia arriva la prima vittoria kanoute montevago steso il livorno

Perugia, 27 ottobre 2025 – Finalmente. I presupposti c’erano tutti e il Perugia non ha tradito le attese dei 5000 del Curi, con la sua prima vittoria in campionato, sei mesi dopo l’ultima volta: la curva Nord importante, i cori, gli striscioni per Giovanni Tedesco, al suo debutto da allenatore del Grifo. In lontananza anche le luci dei baracconi. Poco importa se il Livorno non è apparso irresistibile, stavolta più che mai contava la vittoria, quella della ripartenza che vale anche una buona fetta di stagione. Dopo un primo tempo frenetico, con la squadra apparsa fin troppo “caricata”, Tedesco sistema l’attacco e arrivano anche i gol, di Kanoute prima e di Montevago poi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

