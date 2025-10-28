Benjamin Mascolo rivela | Abbiamo perso due bambini prima di Athena

Dopo essere diventato papà, il cantante racconta di aver vissuto due grandi dolori: "Mia figlia ha guarito le ferite, ma le cicatrici sono rimaste". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Benjamin Mascolo rivela: "Abbiamo perso due bambini prima di Athena"

