Benjamin Mascolo | Abbiamo perso due figli Il drammatico racconto dopo la nascita della figlia

Lo scorso 10 ottobre Benjamin Mascolo ha annunciato la nascita della sua prima figlia, Athena, frutto dell'amore per la compagna Greta Cuoghi. Una gioia immensa per la coppia che però solo adesso, attraverso un lungo post del cantante pubblicato oggi, si apprende essere stata investita dal dolore. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Tra gli speaker: Alessandro Borghese, Benjamin Mascolo e Antonia Sautter. Condurranno l'evento Alberto Toso Fei, Valentina Melis e Carlotta Berti - facebook.com Vai su Facebook

Benjamin Mascolo è diventato papà, è nata Athena #10ottobre - X Vai su X

Benjamin Mascolo: “Abbiamo perso due bambini. Spero esista un luogo dove potrò incontrarli e amarli” - Benjamin Mascolo racconta due momenti difficili e delicati del suo vissuto, quando insieme alla moglie Greta hanno dovuto affrontare il dolore della perdita ... Scrive fanpage.it

Benjamin Mascolo rompe il silenzio: i figli mai nati e il miracolo della piccola Athena - Benjamin Mascolo e i figli mai nati: il legame invisibile, la forza dell’amore e della fede raccontato sui social. Segnala notizie.it

“Ho perso due figli”: il dramma di vissuto Benjamin Mascolo - Benjamin Mascolo rivela di aver perso due figli prima della nascita della figlia Athena, con un post toccante su Instagram. Lo riporta donnaglamour.it