Benjamin Mascolo | Abbiamo perso due bambini Spero esista un luogo dove potrò incontrarli e amarli

Benjamin Mascolo racconta due momenti difficili e delicati del suo vissuto, quando insieme alla moglie Greta hanno dovuto affrontare il dolore della perdita di due bambini ancor prima che potessero nascere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

