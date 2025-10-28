Benevento tegola Salvemini | ecco quante partite potrebbe saltare
Tempo di lettura: < 1 minuto Per quelle che erano state le prime sensazioni, é andata tutto sommato bene a Francesco Salvemini che dovrebbe restare fuori un tempo variabile dai 15 ai 20 giorni per consentire la completa guarigione della zona infortunata. Questo l’esito della risonanza magnetica alla quale si è sottoposto l’attaccante del Benevento che domenica scorsa a Catania é rimasto vittima di un intervento molto duro ad opera di Di Gennaro (neanche ammonito) infortunandosi alla caviglia che si è “girata” in maniera innaturale. La distorsione, per fortuna, ha interessato in maniera molto lieve i legamenti, il pericolo più grave in situazioni simili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
