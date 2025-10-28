Tempo di lettura: 3 minuti Il caso del mancato completamento dei lavori di ricostruzione dell ’argine sinistro del Lungo Sabato Matarazzo, a pochi passi dall’incrocio di Via Napoli e dal ponte che unisce il Rione Libertà al resto della città, finalmente pare vedere un concreto passo in avanti verso una conclusione definitiva. A ben dieci anni dall’inizio dell’intervento finanziato dal Ministero delle opere pubbliche per la messa in sicurezza di centinaia di metri della sponda sinistra del Sabato dopo il crollo dell’argine all’altezza del PalaTedeschi e fino per l’appunto quasi all’incrocio con Via Napoli a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2015, sono tornati al lavoro gli operai e i mezzi meccanici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, argine fiume Sabato: ripresi i lavori. Ma questa volta si concluderanno?