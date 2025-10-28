Belve torna su Rai 2 | Belen Rodriguez tra dipendenza amori e addio a De Martino
Belve è pronta a riaccendere i riflettori: il programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2 e ad aprire la nuova stagione c’è Belen Rodriguez, protagonista di un confronto diretto e senza filtri. L’argentina affronta con sincerità la sua carriera e la percezione di sé. Quando Fagnani le chiede se abbia avuto tutto ciò che meritava, Belen risponde sicura: «Avrei meritato qualcosa in più», spiegando poi: «Che mi facessero parlare», una richiesta chiara di riconoscimento oltre il ruolo di showgirl. Nell’intervista, Belen racconta anche il suo periodo più buio, vissuto negli ultimi mesi: «Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi. 🔗 Leggi su Panorama.it
