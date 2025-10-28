Belve streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata 28 ottobre 2025

Tpi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Questa sera, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Belve, la nuova edizione (2025) del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. 🔗 Leggi su Tpi.it

belve streaming e diretta tv dove vedere la prima puntata 28 ottobre 2025

© Tpi.it - Belve streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata, 28 ottobre 2025

Altre letture consigliate

belve streaming diretta tvBelve: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 28 ottobre 2025 - Belve: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata, 28 ottobre 2025, in onda su Rai 2 con Francesca Fagnani alle 21. Lo riporta tpi.it

Belve, da stasera in tv la nuova edizione: ospiti e anticipazioni - Francesca Fagnani riprende le sue graffianti interviste: Maria De Filippi come guest star e nuovi accesi confronti ... Riporta today.it

belve streaming diretta tvI programmi della settimana: dal ritorno di «Belve» con Francesca Fagnani all’opera «Tosca» in diretta tv con l’allestimento originale del 1900 - Le prime due ospiti della giornalista saranno: Belen Rodriguez e Isabella Rossellini. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Belve Streaming Diretta Tv