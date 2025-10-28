Sta per tornare “ Belve ”, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani. La nuova sesta stagione debutta stasera, martedì 28 ottobre alle 21.20 su Rai 2, con cinque puntate settimanali prodotte da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Belve 2025: Gli ospiti della prima puntata e la grande sorpresa di stagione. Come da tradizione, la giornalista romana sarà protagonista dei celebri faccia a faccia senza filtri, intervistando personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della cronaca. “Belve” continua a distinguersi per il suo stile diretto, ironico e tagliente, che mette gli ospiti di fronte a domande scomode ma sempre intelligenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - ‘Belve’, stasera la prima puntata della nuova stagione: ospiti, orario e novità