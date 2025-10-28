Belve Rita De Crescenzo si racconta tra droga e violenze subite

Grande attesa questa sera per l'intervista a Belve di Rita De Crescenzo, la tiktoker toccherà argomenti molto delicati della sua vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Belve, Rita De Crescenzo si racconta tra droga e violenze subite

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ogni martedì, a partire da domani 28 ottobre, per cinque puntate, alle 21.20 su Rai 2, torna "Belve", il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Al via la sesta stagione che vedrà, nella prima puntata, ospiti: Isabella Rossellini, Rita De Crescenzo e - facebook.com Vai su Facebook

Nella prima puntata di $Belve, martedì 28 ottobre, ci saranno Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo. - X Vai su X

Rita De Crescenzo a Belve: «Ho avuto un figlio a 13 anni. Facevo uso di droghe ma non ho mai spacciato. Sono stata violentata» - Rita De Crescenzo è una delle osptiti, insieme a Belen e Isabella Rossellini, di Francesca Fagnani nella prima puntata della sesta stagione di Belve, in onda dal 28 ottobre su Rai ... Segnala ilmattino.it

Belve, Rita De Crescenzo: "Il mio ricordo più brutto? Quando sono stata violentata" - Rita De Crescenzo, influencer tra le più seguite d’Italia con oltre 2milioni di follower, è tra gli ospiti della prima puntata di Belve, il programma cult di ... Da adnkronos.com

Chi è Rita De Crescenzo, la tiktoker ospite a "Belve" - La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo sarà ospite della nuova stagione di "Belve" condotta da Francesca Fagnani: anticipazioni, polemiche e ... alfemminile.com scrive