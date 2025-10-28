Belve Rita De Crescenzo fa una terribile confessione | violentata da tre uomini
L'influencer racconta la sua vita segnata da droga, abusi e rinascita sui social, tra sogni di cinema e confessioni intime nello studio di Francesca Fagnani. Stasera, martedì 28 ottobre, torna in prima serata su Rai2 Belve, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani. Anche quest'anno, la giornalista romana si prepara a mettere a nudo le sue ospiti con domande dirette e senza filtri. Protagoniste della puntata d'esordio: Isabella Rossellini, Belén Rodriguez e Rita De Crescenzo, l'influencer napoletana amatissima sui social, seguita da oltre due milioni di fan. Rita De Crescenzo: la rinascita dopo la droga "Sono passata dalle stalle alle stelle". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
“Bruttissima, 30 anni di droga e psicofarmaci. Ho avuto un figlio a 13 anni” Tra le ospiti di Belve di martedì 28 ottobre c’è Rita De Crescenzo, la discussa tiktoker con una vita segnata da abusi, sofferenze e anni di tossicodipendenza. Tutte le anticipazioni di qu - facebook.com Vai su Facebook
Rita De Crescenzo in tv a Belve: “Ero una tossicodipendente, fui violentata” - X Vai su X
La tiktoker Rita De Crescenzo a ‘Belve’: “Stuprata da giovanissima, mi sono drogata per 30 anni” - Una intervista senza sconti, intensa, a tratti drammatica ma anche divertente, con ... Segnala lapresse.it
Rita De Crescenzo a Belve su Massimo Ranieri: "È mio parente". La confessione sulla droga - Ospite di Francesca Fagnani, la tiktoker napoletana è tra le protagoniste della prima puntata della nuova edizione dello show di Rai 2: le anticipazioni ... Da libero.it
Rita De Crescenzo a Belve: “Violentata da tre ragazzi di colore. Ho vissuto 30 anni di droga e psicofarmaci” - Tra le ospiti di Belve di martedì 28 ottobre c'è Rita De Crescenzo, la discussa tiktoker con una vita segnata da abusi, sofferenze e anni di tossicodipendenza ... Lo riporta fanpage.it