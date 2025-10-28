Belve Rita De Crescenzo fa una terribile confessione | violentata da tre uomini

L'influencer racconta la sua vita segnata da droga, abusi e rinascita sui social, tra sogni di cinema e confessioni intime nello studio di Francesca Fagnani. Stasera, martedì 28 ottobre, torna in prima serata su Rai2 Belve, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani. Anche quest'anno, la giornalista romana si prepara a mettere a nudo le sue ospiti con domande dirette e senza filtri. Protagoniste della puntata d'esordio: Isabella Rossellini, Belén Rodriguez e Rita De Crescenzo, l'influencer napoletana amatissima sui social, seguita da oltre due milioni di fan. Rita De Crescenzo: la rinascita dopo la droga "Sono passata dalle stalle alle stelle". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

