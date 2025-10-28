BELVE PRIMA PUNTATA | FAGNANI TRA LA SORPRESA DE FILIPPI RIVELAZIONI E POLEMICHE

Al via la sesta stagione di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani diventato un cult della tv. Ogni martedì, a partire dal prossimo 28 ottobre, alle 21.20 su Rai2. LE BELVE OSPITI Ospiti della prima puntata: Isabella Rossellini, Belen e Rita De Crescenzo. E poi, per questa edizione, una sorpresa speciale e attesa: Maria De Filippi. A seguire, riprende anche “Belve Crime”, con due puntate in chiusura di stagione. Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. 🔗 Leggi su Bubinoblog

