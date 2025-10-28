BELVE PRIMA PUNTATA | FAGNANI TRA LA SORPRESA DE FILIPPI RIVELAZIONI E POLEMICHE
Al via la sesta stagione di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani diventato un cult della tv. Ogni martedì, a partire dal prossimo 28 ottobre, alle 21.20 su Rai2. LE BELVE OSPITI Ospiti della prima puntata: Isabella Rossellini, Belen e Rita De Crescenzo. E poi, per questa edizione, una sorpresa speciale e attesa: Maria De Filippi. A seguire, riprende anche “Belve Crime”, con due puntate in chiusura di stagione. Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Altre letture consigliate
Le #Belve tornano a graffiare... Francesca Fagnani è pronta ad accogliere in studio: Isabella Rossellini, Belen e Rita De Crescenzo. E poi, per questa edizione, una sorpresa speciale e attesa: Maria De Filippi. In prima serata #Rai2. #RadiocorriereTv https://bit. - facebook.com Vai su Facebook
Nella prima puntata di $Belve, martedì 28 ottobre, ci saranno Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo. - X Vai su X
‘Belve’, stasera la prima puntata della nuova stagione: ospiti, orario e novità - Sta per tornare “Belve”, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani. superguidatv.it scrive
Anticipazioni Belve: tra gli ospiti più attesi della prima puntata Belen e Maria De Filippi - Tra gli ospiti della prima puntata, Belen con le sue confessioni, Isabella Rossellini, icona del cinema, Rita De Crescenzo, contro ... Come scrive mam-e.it
Torna Belve, lo show che mette a nudo le fragilità degli ospiti senza spettacolarizzarle - Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2, la tredicesima stagione di Belve riparte questa sera con ospiti d’eccezione e interviste senza filtri. ildigitale.it scrive