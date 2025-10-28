Belve è – finalmente – tornato: la prima puntata va in onda martedì 28 ottobre, a partire dalle ore 21.20 su Rai2. Le interviste di Francesca Fagnani sono una certezza: l’edizione completa il ciclo di interviste del 2025, con puntate dedicate alla versione classica e crime. Sono cinque le prime serate della versione classica e, come di consueto, tre gli ospiti per serata. Con una presenza speciale, però, ovvero Maria De Filippi (anche se in collegamento). Ecco le anticipazioni della prima puntata di Belve di stasera 28 ottobre 2025. Belve, le anticipazioni della puntata del 28 ottobre: chi sono gli ospiti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belve, le anticipazioni del 28 ottobre: Fagnani realizza il sogno. Le confessioni di Rita De Crescenzo