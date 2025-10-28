Belve Isabella Rossellini si racconta a Fagnani | A 16 anni subii un abuso Da mio padre un’eredità di sole 300mila lire Il mio amore più grande? Lynch
Tra gli ospiti della prima puntata di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda stasera martedì 28 ottobre, ci sarà anche Isabella Rossellini, figlia d’arte di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Attrice, regista e modella che da anni vive con i suoi amati animali in una fattoria nello Stato di New York, Rossellini dice a Fagnani di non considerarsi una diva. «Ma dopo la nomination all’Oscar all’improvviso in America non sono più Isabella Rossellini, ma “Academy award nominee Isabella Rossellini” – ironizza l’attrice – Credo abbia cambiato anche per me la percezione di me stessa». 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Isabella Rossellini è tra le ospiti di stasera a Belve. A Francesca Fagnani ha raccontato la sua vita, aprendo parentesi legate alla sua famiglia, alla sfera sentimentale e alla lunga carriera da attrice e modella. Le prime anticipazioni ? - facebook.com Vai su Facebook
Isabella Rossellini e David Lynch fotografati durante una proiezione di “Blue Velvet” (1986). Da segnalare: Isabella Rossellini martedì 28 ottobre ospite a “Belve”; da non perdere il documentario “Roberto Rossellini - Più di una vita”, nelle sale il 3-4-5 novembr - X Vai su X
“Mi chiamano solo per i soldi. Sono single da 25 anni”: Isabella Rossellini si racconta a Belve - Isabella Rossellini inaugura la sesta stagione di "Belve" con un'intervista: il racconto senza filtri a Francesca Fagnani. Lo riporta donnaglamour.it
Dallo stupro subito a 16 anni fino ai debiti del padre, Isabella Rossellini si racconta a Belve - La nomination ai premi Oscar, le "conversazioni mentali" con i suoi genitori e l'amore per David Lynch. msn.com scrive
Isabella Rossellini a Belve: "Mio padre mi lasciò solo 300 mila lire. Ho dovuto rinunciare all’eredità" - La star internazionale, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, si racconta: "A 16 anni subii un abuso. Si legge su msn.com