Belve Isabella Rossellini si racconta a Fagnani | A 16 anni subii un abuso Da mio padre un’eredità di sole 300mila lire Il mio amore più grande? Lynch

Open.online | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra gli ospiti della prima puntata di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda stasera martedì 28 ottobre, ci sarà anche Isabella Rossellini, figlia d’arte di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Attrice, regista e modella che da anni vive con i suoi amati animali in una fattoria nello Stato di New York, Rossellini dice a Fagnani di non considerarsi una diva. «Ma dopo la nomination all’Oscar all’improvviso in America non sono più Isabella Rossellini, ma “Academy award nominee Isabella Rossellini” – ironizza l’attrice – Credo abbia cambiato anche per me la percezione di me stessa». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

belve isabella rossellini racconta“Mi chiamano solo per i soldi. Sono single da 25 anni”: Isabella Rossellini si racconta a Belve - Isabella Rossellini inaugura la sesta stagione di "Belve" con un'intervista: il racconto senza filtri a Francesca Fagnani. Lo riporta donnaglamour.it

belve isabella rossellini raccontaDallo stupro subito a 16 anni fino ai debiti del padre, Isabella Rossellini si racconta a Belve - La nomination ai premi Oscar, le "conversazioni mentali" con i suoi genitori e l'amore per David Lynch. msn.com scrive

belve isabella rossellini raccontaIsabella Rossellini a Belve: "Mio padre mi lasciò solo 300 mila lire. Ho dovuto rinunciare all’eredità" - La star internazionale, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, si racconta: "A 16 anni subii un abuso. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Belve Isabella Rossellini Racconta