Belve Isabella Rossellini si racconta a Fagnani | A 16 anni subii un abuso Da mio padre un’eredità di sole 300mila lire Il mio amore più grande? Lynch

Tra gli ospiti della prima puntata di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda stasera martedì 28 ottobre, ci sarà anche Isabella Rossellini, figlia d’arte di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Attrice, regista e modella che da anni vive con i suoi amati animali in una fattoria nello Stato di New York, Rossellini dice a Fagnani di non considerarsi una diva. «Ma dopo la nomination all’Oscar all’improvviso in America non sono più Isabella Rossellini, ma “Academy award nominee Isabella Rossellini” – ironizza l’attrice – Credo abbia cambiato anche per me la percezione di me stessa». 🔗 Leggi su Open.online