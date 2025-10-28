Belve Isabella Rossellini senza filtri | Dall' abuso che subì da adolescente ai 25 anni di solitudine

Comingsoon.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera andrà in onda su Rai 2 la prima puntata della nuova - e attesissima - stagione di Belve, e tra gli ospiti intervistati da Francesca Fagnani ci sarà anche l'attrice Isabella Rossellini. Ecco di che cosa parlerà. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

belve isabella rossellini senza filtri dall abuso che sub236 da adolescente ai 25 anni di solitudine

© Comingsoon.it - Belve, Isabella Rossellini senza filtri: Dall'abuso che subì da adolescente ai 25 anni di solitudine

Scopri altri approfondimenti

belve isabella rossellini senza“Mi chiamano solo per i soldi. Sono single da 25 anni”: Isabella Rossellini si racconta a Belve - Isabella Rossellini inaugura la sesta stagione di "Belve" con un'intervista: il racconto senza filtri a Francesca Fagnani. Secondo donnaglamour.it

belve isabella rossellini senzaBelve, Isabella Rossellini senza filtri: Dall'abuso che subì da adolescente ai 25 anni di solitudine - stagione di Belve, e tra gli ospiti intervistati da Francesca Fagnani ci sarà anche l'attrice Isabella Rossellini. Segnala comingsoon.it

belve isabella rossellini senzaTorna Belve, lo show che mette a nudo le fragilità degli ospiti senza spettacolarizzarle - Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2, la tredicesima stagione di Belve riparte questa sera con ospiti d’eccezione e interviste senza filtri. Lo riporta ildigitale.it

Cerca Video su questo argomento: Belve Isabella Rossellini Senza