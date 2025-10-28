Belve Belen Rodriguez ammette | I miei fidanzati li ho menati tutti De Martino non è il mio grande amore

Belen Rodriguez, ospite a Belve, ha risposto alle domande di Francesca Fagnani senza troppi giri di parole. Ecco che cosa ha detto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Belve, Belen Rodriguez ammette: "I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino non è il mio grande amore"

Leggi anche questi approfondimenti

"Non era comfort zone, era protezione. Non erano muri ma silenzi complessi. Però avevo paura di questa intervista e ce l'ho fatta" Belen Rodriguez sarà una delle ospiti della prima puntata di Belve. La conduttrice ha accettato di essere intervistata da Francesc - facebook.com Vai su Facebook

Belen a $Belve tra depressione, sesso (ultima volta ad agosto) e dipendenza da psicofarmaci "Sono aggressiva, manesca. I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. In Argentina le cose si risolvono così" - X Vai su X

Belve, Belen Rodriguez ammette: "I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino non è il mio grande amore" - Belen Rodriguez, ospite a Belve, ha risposto alle domande di Francesca Fagnani senza troppi giri di parole. Riporta comingsoon.it

Belen senza filtri a Belve, la dipendenza e le botte a De Martino: “Un amore tossico”. E svela chi ha amato davvero - Belén Rodríguez si confessa a Francesca Fagnani tra amori, crisi e rivelazioni. Secondo libero.it

Belén: “Sono manesca, De Martino è quello che ne ha prese di più” - A “Belve” Belén Rodriguez svela tutto: esperienze con donne, depressione, dipendenze e amori finiti con De Martino e Borriello. Secondo 105.net