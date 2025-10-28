Belve anticipazioni stasera 28 ottobre 2025 | gli ospiti di Fagnani da Belen Rodriguez a Maria De Filippi a Isabella Rossellini
Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di Belve di stasera, martedì 28 ottobre 2024, in prima serata su Rai 2 Belve torna stasera, martedì 28 ottobre 2025, in prima serata su Rai 2 con tante ospiti femminili pronte a rispondere alle graffianti domande della conduttrice Francesca Fagnani. L. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Sono manesca, De Martino è quello che ne ha prese di più” Torna su Rai 2 Belve, il programma di Francesca Fagnani. Tra gli ospiti più attesi c’è Belen Rodríguez. Le anticipazioni dell’intervista - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazione #belve ecco le foto in studio di #pappalardo e #susinna . Di #mariadefilippi nessuna traccia (ma se è registrata , aggiungeranno dopo ) . Voto intervista #susinna mi dicono 3 per la noia. Di #pappalardo non dirò nulla perché credo che la sua osp - X Vai su X
Belve 6, ospiti prima puntata 28 ottobre 2025 - Belve, torna in prima serata (ore 21,20 circa) con la sesta edizione del programma ormai fisso nel prime time di Raidue. Lo riporta msn.com
Stasera in tv (28 ottobre), Belen Rodriguez e la serata " a tre": cosa succede - I programmi della serata di martedì 28 ottobre 2025: Montalbano punta alla vittoria ma la showgirl argentina si prende tutto, il debutto di Belve e Only Fun. libero.it scrive
Belve, da stasera in tv la nuova edizione: ospiti e anticipazioni - Francesca Fagnani riprende le sue graffianti interviste: Maria De Filippi come guest star e nuovi accesi confronti ... Scrive today.it