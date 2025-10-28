Belve 6 ospiti prima puntata 28 ottobre 2025
Belve, torna in prima serata (ore 21,20 circa) con la sesta edizione del programma ormai fisso nel prime time di Raidue. A condurre e ideare . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it
Altre letture consigliate
"Non era comfort zone, era protezione. Non erano muri ma silenzi complessi. Però avevo paura di questa intervista e ce l'ho fatta" Belen Rodriguez sarà una delle ospiti della prima puntata di Belve. La conduttrice ha accettato di essere intervistata da Francesc - facebook.com Vai su Facebook
Secondo nostre fonti, i nomi degli ospiti di #Belve precedente comunicati (D’Urso, Bonolis, Rocío, Mammucari e Fognini) corrispondono al vero. Per il momento saranno loro a rispondere alle domande di Francesca Fagnani. Invece dovrebbe esser - X Vai su X
Belve 6, ospiti prima puntata 28 ottobre 2025 - Belve, torna in prima serata (ore 21,20 circa) con la sesta edizione del programma ormai fisso nel prime time di Raidue. Secondo ascoltitv.it
Torna ‘Belve’, stasera la prima puntata della nuova stagione: ospiti, orario e novità - (Adnkronos) – Questa sera inizia la sesta stagione di 'Belve', il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani. Si legge su msn.com
Svelati gli ospiti della prima puntata di Belve! - La nuova stagione di Belve torna su Rai 2 dal 28 ottobre, con una puntata tutta al femminile. Si legge su novella2000.it