Dal Palacongressi di Bellaria alla tivù nel nome di ’Raffa’. Il Rumore Bim festival, nato nel 2022 per ricordare Raffaella Carrà, è pronto a diventare un format televisivo. Ad annunciarlo è Nazzareno Nazziconi, ideatore e direttore artistico della manifestazione: "Il progetto è pronto. Stiamo lavorando per portare Rumore in tv, mantenendo la nostra identità. Al centro del progetto resteranno i giovani e la loro formazione". Un traguardo importante per un festival che, in pochi anni, ha trasformato Bellaria in un punto di riferimento per il mondo dello spettacolo. Rumore è una rassegna itinerante con tappe in tutta Italia e – anche all’estero – che ogni autunno torna ‘a casa’ a Bellaria con la finale al Palacongressi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bellaria vuole fare Rumore in tv: "Il festival diventerà un format"