Bellano non vive di solo turismo | 800mila euro investiti nella formazione dei ragazzi

Bellano, 28 ottobre 2025 – Non solo turismo. “Pensiamo concretamente al futuro del nostro paese, investendo sui nostri ragazzi, garantendo loro opportunità di istruzione e formazione”. A Bellano sono stati stanziati quasi 800mila euro per il piano del diritto allo studio. “Capita a volte che qualche leone da tastiera scriva che questa Amministrazione comunale pensa soltanto al turismo, ma questo piano del diritto allo studio dimostra che non è così”, spiega il sindaco Antonio Rusconi, reduce dal viaggio in Cina dove Bellano è stata appunta proclamata Best Tourism Villages 2025, dai commissari dell’UN Tourism, l’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bellano non vive di solo turismo: 800mila euro investiti nella formazione dei ragazzi

