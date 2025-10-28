bella thorne festeggia i 28 come una diva y2k e su sette centimetri di pura follia firmata versace

C’è chi spegne le candeline, e poi c’è Bella Thorne — che le calpesta, letteralmente, con i tacchi più alti che Versace abbia mai osato produrre. Per i suoi 28 anni, la queen del caos glam ha trasformato The Fleur Room di Los Angeles in un fever dream burlesque tra piume, corsetti e piattaforme da capogiro. Le Versace Tempest di Bella Thorne sono una scultura (e danno vibey Y2K). Sì, parliamo di quelle scarpe: le Versace Tempest, le stesse che sembrano uscite da una realtà parallela in cui la gravità è solo un’opinione. Pelle lucida color ametista, punta affilata come un’eyeliner fatto di fretta, e un tacco scultoreo da 17 centimetri che sfida ogni legge della fisica (e del buon senso). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

