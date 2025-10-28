Belen Rodriguez picchia i fidanzati ma davvero vi fa ridere? C’è da riflettere altro che ridere!
Belen Rodriguez, ospite di Belve con Francesca Fagnani, ha detto che il suo peggior difetto è essere aggressiva e manesca. Ha ammesso di aver picchiato i suoi fidanzati, Stefano De Martino soprattutto. È una dichiarazione seria: non dovrebbe far ridere, nemmeno un po’. E qui emerge un punto importante: quando una donna fa violenza su un uomo, spesso si minimizza. La gravità viene riconosciuta solo se la confrontiamo con la violenza maschile sulle donne, con il classico « E se l’avesse fatto un uomo? ». È come dire che la violenza di un uomo sia lo standard e quella femminile un fatto eccezionale. 🔗 Leggi su Donnapop.it
