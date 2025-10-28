Belen confessa di essere manesca e finisce al centro delle critiche, sui social la attaccano duramente. Nella prima puntata di Belve che andrà in onda stasera tra gli ospiti di Francesca Fagnani ci sarà anche Belen Rodriguez e moltissimi fan non vedono l’ora di guardare l’intervista completa. Belen Rodriguez a Belve (Screen Raiplay) In attesa di vedere la puntata su Rai Due sono state svelate alcune anticipazioni, su Raiplay sono disponibili alcune piccole parti dell’intervista. Fanpage fa sapere che tra le varie cose ha rivelato: “ Il mio difetto più sgradevole? Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Belen Rodriguez a Belve ammette di aver picchiato i suoi ex, sul web è polemica