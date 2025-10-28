Belen Rodriguez a Belve ammette di aver picchiato i suoi ex sul web è polemica

Bollicinevip.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Belen confessa di essere manesca e finisce al centro delle critiche, sui social la attaccano duramente. Nella prima puntata di  Belve  che andrà in onda stasera tra gli ospiti di Francesca Fagnani ci sarà anche  Belen Rodriguez   e moltissimi fan non vedono l’ora di guardare l’intervista completa. Belen Rodriguez a Belve (Screen Raiplay) In attesa di vedere la puntata su Rai Due sono state svelate alcune anticipazioni, su Raiplay sono disponibili alcune piccole parti dell’intervista. Fanpage fa sapere che tra le varie cose ha rivelato: “ Il mio difetto più sgradevole? Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

belen rodriguez a belve ammette di aver picchiato i suoi ex sul web 232 polemica

© Bollicinevip.com - Belen Rodriguez a Belve ammette di aver picchiato i suoi ex, sul web è polemica

Leggi anche questi approfondimenti

Belén Rodríguez: a "Belve": "Dipendenza da benzodiazepine. L'amore più grande? Marco Borriello" - Nel corso dell’intervista a "Belve" la showgirl racconta del periodo oscuro con la dipendenza da benzodiazepine e rivela che l’amore più importante ... Riporta alfemminile.com

Belve torna su Rai 2: Belen Rodriguez tra dipendenza, amori e addio a De Martino - La showgirl inaugura la nuova stagione con un’intervista senza filtri: «Avrei meritato qualcosa in più» e la rivelazione sui mesi in clinica. Come scrive panorama.it

belen rodriguez belve ammetteBelve, Belen Rodriguez ammette: "I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino non è il mio grande amore" - Belen Rodriguez, ospite a Belve, ha risposto alle domande di Francesca Fagnani senza troppi giri di parole. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Belen Rodriguez Belve Ammette