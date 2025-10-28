Belen | Nella vita professionale meritavo di più De Martino è stato un amore tossico

Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, ogni martedì alle 21.20 a partire dal 28 ottobre. Tra gli ospiti della prima puntata c’è Belen Rodríguez, che in un’intervista a tutto campo mostra un lato inedito, ironico e sincero. “Nella sua vita professionale ha avuto tutto quello che meritava?” domanda Fagnani. “Avrei meritato qualcosa in più”, risponde Belen. “Cosa?”, insiste la giornalista. “Che mi facessero parlare”, replica la showgirl. Il lato ironico e sincero di Belen Rodríguez. Di recente Belen aveva scherzato dicendo: “Ho chiuso con gli uomini, divento lesbica”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

