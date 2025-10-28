Belen | Avrei meritato di più avrei voluto che mi facessero parlare Marco Borriello è stato l' amore della vita Stefano De Martino quello tossico

Nello studio di Belve, Belen Rodríguez non è solo la donna dei tabloid: è una professionista che ripercorre la propria storia reclamando spazio e ascolto. Il programma cult di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Belen: «Avrei meritato di più, avrei voluto che mi facessero parlare. Marco Borriello è stato l'amore della vita, Stefano De Martino quello tossico»

Contenuti che potrebbero interessarti

Belen Rodriguez si confessa davanti alle telecamere di Belve. “Nella sua vita professionale ha avuto tutto quello che meritava?” chiede Fagnani. “Avrei meritato qualcosa in più”. “Cosa?” indaga Fagnani. “Che mi facessero parlare: quando passano gli anni e - facebook.com Vai su Facebook

BELEN A BELVE: “DE MARTINO AMORE TOSSICO. NELLA CARRIERA AVREI MERITATO DI PIÙ” #Belen #Belve #StefanoDeMartino #AffariTuoi #Rai2 - X Vai su X

Belen senza filtri a Belve, gli psicofarmarci e le botte a De Martino: “Un amore tossico”. Poi svela chi ha amato veramente - Belén Rodríguez si confessa a Francesca Fagnani tra amori, crisi e rivelazioni. Secondo libero.it

Le confessioni di Belen a "Belve": gli amori, la droga, la trasgressione segreta e le botte agli ex (Video) - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Secondo lasicilia.it

Belen a Belve, l’ingiustizia contro di lei: «Avrei meritato di più». La dipendenza e il buio: «Così sono finita in una clinica per curarmi» – I video - Nella prima puntata della sesta stagione del programma di Francesca Fagnani, la showgirl parla senza filtri di carriera, amori, fragilità e dipendenze: «I miei fidanzati? Da open.online