Belen | Avrei meritato di più avrei voluto che mi facessero parlare Marco Borriello è stato l' amore della vita Stefano De Martino quello tossico

28 ott 2025

Nello studio di Belve, Belen Rodríguez non è solo la donna dei tabloid: è una professionista che ripercorre la propria storia reclamando spazio e ascolto. Il programma cult di. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Belen: «Avrei meritato di più, avrei voluto che mi facessero parlare. Marco Borriello è stato l'amore della vita, Stefano De Martino quello tossico»

belen avrei meritato pi249Belen senza filtri a Belve, gli psicofarmarci e le botte a De Martino: “Un amore tossico”. Poi svela chi ha amato veramente - Belén Rodríguez si confessa a Francesca Fagnani tra amori, crisi e rivelazioni. Secondo libero.it

belen avrei meritato pi249Le confessioni di Belen a "Belve": gli amori, la droga, la trasgressione segreta e le botte agli ex (Video) - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Secondo lasicilia.it

Belen a Belve, l’ingiustizia contro di lei: «Avrei meritato di più». La dipendenza e il buio: «Così sono finita in una clinica per curarmi» – I video - Nella prima puntata della sesta stagione del programma di Francesca Fagnani, la showgirl parla senza filtri di carriera, amori, fragilità e dipendenze: «I miei fidanzati? Da open.online

