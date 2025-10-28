Beko società con Invitalia Al via l’iter in Comune

Il Comune di Siena accelera sulla nascita della società con Invitalia, la partecipata del Mef che ha acquisito il sito Beko di viale Toselli. Dopo la delibera con cui la Giunta del sindaco Nicoletta Fabio ha messo nero su bianco il primo tassello dell’operazione, nel Consiglio comunale del 6 novembre l’atto di indirizzo verrà inserito nel Documento unico di programmazione (Dup). L’iter prevede poi una serie di passaggi nelle varie commissioni consiliari competenti fino al ritorno in aula il 30 novembre per l’approvazione definitiva. Il tutto, in attesa del nulla osta da parte del ministero. La nuova società, che vedrà il Comune detenere il 20% delle quote, dovrà occuparsi della riconversione dello stabilimento di viale Toselli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beko, società con Invitalia. Al via l’iter in Comune

