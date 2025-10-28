Beccato con l' hashish | arrestato un 42enne a Nocera Inferiore
Un 42enne di Nocera Inferiore è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di hashish. Al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
