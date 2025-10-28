Beatrice Bellucci morta nell' incidente a Roma trovato il terzo automobilista | Non mi sono accorto di nulla

© Notizie.virgilio.it - Beatrice Bellucci morta nell'incidente a Roma, trovato il terzo automobilista: "Non mi sono accorto di nulla"

beatrice bellucci morta nellBeatrice Bellucci morta sulla Colombo a Roma, individuato il conducente della terza auto - Le indagini proseguono: è stato infatti individuato il conducente di una terza auto nell’ambito dell’indagine sull’incidente avvenuto venerdì sera in via ... Si legge su ilmattino.it

beatrice bellucci morta nellBeatrice Bellucci muore a 20 anni nello scontro tra una Mini e una Bmw, tre feriti. Ipotesi corsa clandestina - La studentessa universitaria era seduta sul sedile passeggero della Mini, guidata da un'amica. Secondo today.it

beatrice bellucci morta nellBeatrice Bellucci morta nell'incidente a Roma, indagini sull'auto di Domenico Girimonte: multe, punti della patente, precedenti - Accertamenti potrebbero essere disposti dalla Procura sui precedenti al volante del ragazzo indagato per omicidio stradale. Riporta msn.com

